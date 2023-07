Bramsche - Bei einem Unfall mit einem zivilen Streifenwagen in Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind drei Menschen verletzt worden. Als ein 41-Jähriger am Samstagabend von einem Parkplatz in eine Straße abbiegen wollte, übersah er den Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie auch die 25 Jahre alte Beifahrerin des Streifenwagens. Der 29 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls in eine Klinik.