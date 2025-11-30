Magdeburg - Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Magdeburg sind sich drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr am frühen Sonntagmorgen ein 20-Jähriger auf ein anderes Auto auf der Autobahn auf. Dabei hob das Auto des jungen Mannes den Angaben zufolge ab, kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer und seine zwei Mitfahrer wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Beide Autos erlitten einen Totalschaden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht, hieß es weiter.