Trotz dünner Schneedecke: Drei Skigebiete in Thüringen laden zum Pistenspaß ein. Für Langläufer sieht es derzeit noch schlecht aus.

Möglich ist der Freizeitsport derzeit unter anderem am Fallbachhang in Oberhof. (Archivbild)

Oberhof - In Thüringen sind aktuell drei Skigebiete geöffnet. Möglich ist der Freizeitsport derzeit am Fallbachhang in Oberhof, am Silbersattel in Steinach sowie im Masserberger Ortsteil Heubach, wie aus einer Übersicht des Regionalverbunds Thüringer Wald hervorgeht. Genutzt werden können die Skipisten in der Regel von 9.30 bis 16.30 Uhr.

Die Anlagen wurden künstlich beschneit. Im Thüringer Wald liegen nach Angaben des Regionalverbunds derzeit nur bis zu vier Zentimeter Schnee. Präparierte Langlaufstrecken gibt es aktuell nicht. Langlauffans bleibt damit aktuell nur die mit Kunstschnee belegte Skihalle in Oberhof.

Die Stadt Suhl teilte mit, dass die Beschneiung des Skihanges am Skilift in Schmiedefeld bisher nicht gelungen sei. Grund ist ein technischer Defekt an der Pumpstation für das Wasser. Die Reparatur sei für den 2. Januar geplant. Man hoffe anschließend auf geeignete Witterungsbedingungen, „um die Beschneiung und die Präparation des Hanges zügig vorantreiben zu können“. Der Termin zur Saisoneröffnung sei damit noch unklar.