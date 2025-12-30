Bei einem Wohnungsbrand in Magdeburg werden mehrere Menschen verletzt. Ein Bewohner sprang aus dem Fenster und erlitt schwere Verletzungen.

Der Schaden könne im sechsstelligen Bereich liegen, so die Schätzung der Feuerwehr. (Symbolbild)

Magdeburg - Im Zuge eines Wohnungsbrands sind in Magdeburg mehrere Menschen verletzt worden. Eine Person habe sich bereits vor Ankunft der Feuerwehr bei einem Sprung aus einem Obergeschoss schwer verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Eine weitere Person wurde aufgrund einer Rauchvergiftung und Brandverletzungen in ein Klinikum gebracht. Andere Bewohner wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Der Brand wurde gelöscht. Der Schaden könne im sechsstelligen Bereich liegen, so die Schätzung der Feuerwehr.