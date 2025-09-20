Zeitz - Bei einem Verkehrsunfall bei Zeitz (Burgenlandkreis) sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Vormittag zwei Autos auf der B180 kollidiert. Eines der beiden Fahrzeuge sei demnach mit einem Totalschaden auf einem Feld zum Stehen gekommen. Der zweite Pkw sei vollständig ausgebrannt, hieß es nach Angaben der Polizei Halle. Die drei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn sei demnach mittlerweile wieder freigegeben worden.