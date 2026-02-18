Ein Auto gerät ins Schleudern, drei weitere Fahrzeuge werden verwickelt: Auf der A7 bei Seesen kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw durchbricht dabei die Betonschutzwand.

Seesen - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Autos und zwei Lkw auf der Autobahn 7 im Lankreis Goslar sind drei Menschen schwer verletzt worden. Mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verlor ein 58 Jahre alter Fahrer auf der regennassen Fahrbahn bei Seesen die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Er und sein Beifahrer wurden schwer verletzt.

In dem Versuch, dem Auto auszuweichen, verlor der Lkw-Fahrer hinter ihm ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über alle Spuren und krachte durch die Betonschutzwand, hieß es. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Lkw-Tank wurde beschädigt

In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall: Den Angaben zufolge fuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug einem Auto auf, dessen Fahrerin ebenfalls versucht hatte, auszuweichen. Die 26 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt, der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sagte ein Sprecher.

Weil der Tank des ersten Lkw durch den Unfall beschädigt wurde und Diesel auslief, bleibe die Autobahn an der Anschlussstelle Rhüden in Fahrtrichtung Kassel mindestens bis 17 Uhr gesperrt, hieß es. Der Asphalt müsse herausgefräst und neu gemacht werden. Im Rückstau sei es außerdem zu mindestens drei weiteren leichten Verkehrsunfällen gekommen.