Tagsüber um null Grad, nachts deutlich frostiger. In Berlin und Brandenburg wechseln sich zudem Sonne und Wolken ab.

Es bleibt frostig, aber auch mit Sonne ist zu rechnen. (Symbolbild)

Potsdam - Es bleibt winterlich kalt in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Tagesverlauf mit Höchsttemperaturen von minus zwei bis plus einem Grad. Demnach soll es bis zum Mittag noch zu schauerartigem Schneefall kommen, danach jedoch weitgehend trocken bleiben.

Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt laut DWD niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf minus fünf bis minus elf Grad, wie es hieß. Tagsüber soll zwischen den Wolken auch die Sonne hervorscheinen. Die Höchsttemperaturen steigen den Angaben zufolge auf minus ein bis plus ein Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf minus sieben bis minus neun Grad.

Der DWD prognostiziert für Freitag viel Sonne. Abends könne jedoch auch wieder Schneefall einsetzen. Die Höchstwerte blieben bei minus ein bis plus ein Grad.