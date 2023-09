Blankenheim - Drei Menschen sind bei einem Autounfall bei Blankenheim in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde mit schweren Verletzungen am Dienstag in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach waren drei Autos aus noch ungeklärter Ursache auf einer Landstraße zusammengestoßen. Die insgesamt fünf Autoinsassen wurden eingeklemmt und mussten mit schwerer Bergetechnik befreit werden. Einer von ihnen überlebte mit leichten Verletzungen. Zum Alter der Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben.