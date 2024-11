Die Hängepartie bei der Wahl des leitenden Geistlichen in der Evangelischen Landeskirche Anhalts könnte bald ein Ende nehmen. Im Dezember steht ein zentraler Termin an.

Dessau-Roßlau - Seit März steht die Evangelische Landeskirche Anhalts ohne Kirchenpräsidenten da - nun wird ein weiter Anlauf für die Wahl eines Nachfolgers unternommen. Drei Kandidaten träten bei der Wahlsynode am 6. und 7. Dezember an, teilte der Präses der Landeskirche, Andreas Köhn, mit. Zuvor hatte die in Weimar erscheinende Mitteldeutsche Kirchenzeitung „Glaube+Heimat“ berichtet.

Demnach stellen sich der Zerbster Pfarrer und EKD-Synodale Albrecht Lindemann, der Pfarrer der Berliner Kirchengemeinde Nikolassee, Karsten Wolkenhauer, und der Münsteraner Theologieprofessor Frank Weyen zur Wahl.

Im vergangenen September war ein Anlauf zur Wahl eines Nachfolgers für Kirchenpräsident Joachim Liebig gescheitert. Eine Bewerberin und ein Bewerber erhielten jeweils nicht die nötige Stimmzahl. Der Wahlausschuss musste nach neuen Kandidaten suchen. Kirchenpräsident Liebig war unterdessen in den Ruhestand gewechselt. Die Landeskirche hat rund 25.000 Mitglieder.