Die Pkw fangen in der Nacht Feuer. Sie sind vollständig zerstört. Die Schadenssumme ist ein sechsstelliger Betrag.

Von dpa 24.08.2025, 14:11
Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bernburg - Drei Autos sind in Bernburg (Salzlandkreis) vollständig abgebrannt. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei unklar. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Pkw Feuer gefangen, welches sich auf zwei angrenzende Autos ausweitete. Auch ein viertes Fahrzeug soll durch die Hitze beschädigt worden sein. Der Sachschaden betrage insgesamt rund 100.000 Euro, teilte die Polizei mit.