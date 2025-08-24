Brand Drei Autos brennen in Bernburg - Ursache unklar
Die Pkw fangen in der Nacht Feuer. Sie sind vollständig zerstört. Die Schadenssumme ist ein sechsstelliger Betrag.
24.08.2025, 14:11
Bernburg - Drei Autos sind in Bernburg (Salzlandkreis) vollständig abgebrannt. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei unklar. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Pkw Feuer gefangen, welches sich auf zwei angrenzende Autos ausweitete. Auch ein viertes Fahrzeug soll durch die Hitze beschädigt worden sein. Der Sachschaden betrage insgesamt rund 100.000 Euro, teilte die Polizei mit.