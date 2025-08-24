Bernburg - Drei Autos sind in Bernburg (Salzlandkreis) vollständig abgebrannt. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei unklar. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Pkw Feuer gefangen, welches sich auf zwei angrenzende Autos ausweitete. Auch ein viertes Fahrzeug soll durch die Hitze beschädigt worden sein. Der Sachschaden betrage insgesamt rund 100.000 Euro, teilte die Polizei mit.