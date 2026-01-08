Die Menschen müssen in diesem Jahr so viel arbeiten wie seit Jahren 2021 nicht mehr. Wie kommt das zustande?

Halle - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen in diesem Jahr drei Tage mehr arbeiten als im Jahr zuvor. 253 Tage gilt es in diesem Jahr zur Arbeit zu gehen, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilte. Demnach liegt das Bundesland damit über dem bundesweiten Durchschnitt von 250,5 Arbeitstagen. Auch seien das die meisten Arbeitstage seit 2021, als 255 Tage gearbeitet werden musste.

So werden die Arbeitstage berechnet

Von den 365 Tagen im Jahr werden den Statistikern zufolge alle Samstage und Sonntage abgezogen. Es bleiben 261 Tage. 2026 gibt es 11 Feiertage in Sachsen-Anhalt, von denen 8 nicht auf ein Wochenende fallen. Diese werden von den verbliebenen 261 Tagen abgezogen, sodass 253 Arbeitstage übrigbleiben.

Neben den bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertagen gehören auch der 6. Januar (Heilige Drei Könige) und der Reformationstag am 31. Oktober zu den gesetzlichen Feiertagen in Sachsen-Anhalt.