Garbsen - Ein brennender Lastwagen sorgt auf der Autobahn 2 bei Garbsen in der Nähe von Hannover für Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr sei vor Ort, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Demnach konnte der Verkehr zunächst auf einem Fahrstreifen an dem Lastwagen vorbeifahren. Ob für die Löscharbeiten und Bergung des Fahrzeuges eine Sperrung eingerichtet wird, war zunächst unklar. Warum sich der Lastwagen auf glatter Straße drehte und Feuer fing, war ebenfalls nicht bekannt. Das Fahrzeug hat Metallkisten geladen. In Niedersachsen herrscht heftiges Winterwetter, es schneit und windet. Viele Straßen sind glatt.