Fast 15 Jahre ist es her, dass der letzte Film der „Harry Potter“-Reihe in die Kinos kam. Nun können Fans einer neuen Adaption entgegenfiebern.

London - Die Produktion der neuen TV-Serie über die Abenteuer von Zauberlehrling Harry Potter soll im Sommer beginnen. Der US-amerikanische Streamingdienst HBO Max kündigte an, dass die Produktion in den Warner-Bros-Studios in Leavesden bei Watford geplant sei.

„Zauberstäbe raus“, postete das Unternehmen bei X. Warner hatte auch die ursprünglichen Filme mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson als Hauptdarsteller produziert, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen.

Fürs Casting zu der neuen Serie haben sich laut HBO etwa 32.000 Kinder angemeldet. Das Team werte nun täglich 1.000 Aufnahmen aus. Potenzielle Darsteller müssen im Vereinigten Königreich oder Irland wohnen und im April 2025 zwischen neun und elf Jahre alt sein.

Serie über zehn Jahre

Die neue Serie soll sich über zehn Jahre erstrecken und auf den Büchern von Autorin J.K. Rowling basieren, wie Max bereits 2023 angekündigt hatte. „Die Serie wird eine neue Besetzung aufweisen, um eine neue Generation von Fans anzuführen, und voller fantastischer Details, beliebter Charaktere und dramatischer Schauplätze sein, die Harry-Potter-Fans seit mehr als 25 Jahren lieben“, hieß es damals.

1997 erschien mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ der erste Band der Saga um den Zauberschüler und die magische Welt der Zauberschule Hogwarts. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt „Harry Potter“ als erfolgreichste Literaturserie der Welt.