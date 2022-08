Drama im Ammersee: 16-Jährige fällt von SUP-Board und ertrinkt - Schwester hilflos

Eching/DUR/mad - Ein 16 Jahre altes Mädchen ist vor den Augen ihrer Eltern und Geschwister von einem Stand Up Paddle-Board in den Ammersee (Bayern) gefallen und ertrunken. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war das Mädchen am Freitagabend mehrere Hundert Meter vom Ufer entfernt von einem SUP-Board ins Wasser gefallen und untergegangen.

Eine groß angelegte Rettungs- und Suchaktion blieb zunächst ohne Erfolg. Erst am Sonntag konnte ein Körper im Wasser geortet und mit Hilfe von Tauchern geborgen werden. Es handele es sich zweifelsfrei um das vermisste Mädchen, so die Polizeidirektion Oberbayern.

SUP-Unfall im Ammersee endet tödlich - 16-Jährige stirbt vor Augen der Schwester

Die Jugendliche aus Buchloe (Landkreis Ostallgäu) sei mit ihrer Familie am See gewesen und mit einem SUP-Board weit in den See hinaus gefahren und dort ins Wasser gefallen. Laut einem Bericht der sueddeutsche.de war die 16-Jährige zusammen mit ihrer älteren Schwester auf dem Wasser. Die Geschwister, die offenbar beide nicht schwimmen konnten, ruderten mit den Armen wild im Wasser. Während die hilflosen Eltern - beide wohl auch Nichtschwimmer - das Drama vom Ufer aus beobachten mussten.

Ein weiterer Stand-up-Paddler, der in der Nähe unterwegs war, habe die Situation erkannt und sei zu Hilfe geeilt. Er habe den in Not geratenen Mädchen sein Brett zugeschoben. Jedoch konnte sich nur ein Mädchen retten. Sie habe wohl noch nach der jüngeren Schwester gegriffen, die bereits unter Wasser war, doch die 16-Jährige sei ihr entglitten und in die Tiefe gesunken, so der sz-Bericht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unglücks laufen weiter.