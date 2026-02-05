Seit 2024 ist Brillenbärin Tinka schon im Tierpark Berlin. Nun hat sie dort das erste Mal Nachwuchs bekommen - und das gleich doppelt.

Berlin - Doppelter Nachwuchs im Tierpark Berlin: Die Brillenbärin Tinka hat zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Die Zwillinge sind der erste Wurf der Bärenmutter, heißt es in einer Mitteilung des Tierparks. Vater ist Brillenbär-Männchen Bernardo, der erst im Dezember 2024 aus England in den Tierpark Berlin gekommen war. Tinka ist hingegen schon im Sommer 2024 aus Belgien nach Berlin gezogen. Der Geburtstag war bereits am 16. Januar.

„Dass Tinka in ihrem ersten Wurf gleich zwei Jungtiere großzieht, ist eine besondere Herausforderung, umso mehr freuen wir uns, wie souverän sie ihre Mutterrolle annimmt“, sagt Tierpark- und Zoodirektor Dr. Andreas Knieriem über den Zuwachs.

Zunächst brauchen die Jungtiere jedoch noch viel Ruhe. Sie bleiben in der Regel die ersten drei Monate in der Höhle, „bevor die Mutter entscheidet, wann sie erstmals nach draußen dürfen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dort werden sie von der Mutter versorgt und entwickeln sich demnach gut.

Brillenbären gelten als gefährdet

Die Tiere leben normalerweise in den Anden Südamerikas und stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN). Dort gelten sie als gefährdet. „Umso bedeutender ist dieser Nachwuchs auch aus Sicht des Artenschutzes“, sagt Knieriem weiter.