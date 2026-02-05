Nach dem Diebstahl beim Skisprung-Weltcup in Willingen ist zumindest ein Teil des norwegischen Equipments wieder aufgetaucht. Wie es nun weitergeht.

Willingen - Das gestohlene Skisprung-Equipment des norwegischen Teams ist wieder aufgetaucht. Am Mittwoch kam beim Skiclub Willingen ein Paket mit mehreren Skisprunghelmen, Skibrillen und Skijacken an. Laut Mitteilung der Polizei hat offenbar einer der beiden Tatverdächtigen, der sich zuvor bei der Polizei und dem norwegischen Team gemeldet hatte, das Paket versandt. Ob es sich um alle gestohlenen Gegenstände handelt, ist bislang nicht geklärt. Dem norwegischen Team werde laut Polizei die Ausrüstung „zeitnah ausgehändigt“.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum seiner Mannschaft beim Weltcup im hessischen Upland Skisprunghelme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen gestohlen. „Das ist ziemlich teure Ausrüstung. Die Helme sind für jeden Sportler eigens designt“, sagte Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu.