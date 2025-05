In einem Doppelhaus bricht ein Feuer aus. Eine junge Frau wird verletzt. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende.

Rühen - Bei dem Brand eines Doppelhauses in Rühen im Landkreis Gifhorn ist ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Eine 23 Jahre alte Frau sei durch Rauchgase verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittag mit. Ein Ehepaar in der anderen Wohnhaushälfte konnte sich unverletzt ins Freie retten.

Das Gebäude wurde nach Polizeiangaben nach Ende der Löscharbeiten am Samstagnachmittag von einem Statiker untersucht und als einsturzgefährdet eingestuft. Das THW sicherte das Haus ab. Die Bewohner kamen bei Angehörigen und Bekannten unter. Die Brandursache war am Sonntagmittag noch unklar.