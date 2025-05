Der Mount Everest befindet sich an der Grenze von Nepal und China. (Archivbild)

Kathmandu - Der britische Bergsteiger Kenton Cool hat zum 19. Mal den Gipfel des Mount Everest erreicht und damit seinen eigenen Rekord am höchsten Berg der Erde übertroffen. Der 51-jährige Brite gilt damit als Mensch mit den meisten Besteigungen des 8.849 Meter hohen Everest, der nicht der ethnischen Gruppe der Sherpas aus der Region entstammt. Ihre Außenstelle am Basislager des Everest habe den 19. erfolgreichen Aufstieg Cools bestätigt, sagte ein Sprecher der nepalesischen Tourismusabteilung. Cool habe am Morgen (Ortszeit) auf dem Gipfel des Everest gestanden, sagte der Expeditionsveranstalter Lukas Furtenbach.

Cool hatte den Berg im Himalaya zum ersten Mal 2004 bestiegen. Seitdem hat er diese Leistung fast jedes Jahr wiederholt. Der Mount Everest befindet sich an der Grenze von Nepal und China. Von beiden Ländern aus kann er bestiegen werden.

Rekordhalter ist Sherpa

Der Rekordhalter für die meisten Everest-Besteigungen ist der Bergführer Kami Rita Sherpa. Er hat den Gipfel bereits 30 Mal bezwungen. Er führt in der aktuellen frühjahreszeitlichen Klettersaison erneut ein Team auf dem Weg zur Spitze des Everest an und könnte es bald zum 31. Mal schaffen. Sherpas arbeiten häufig als Führer und Träger für Bergsteiger aus dem Ausland.