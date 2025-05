Die Thüringer verschlafen den Start und gehen im Duell gegen den VfL Gummersbach kein einziges Mal in Führung. In der Schlussphase gelingt den Gästen dann ein entscheidender Lauf.

Eisenach - Den Handballern des ThSV Eisenach geht am Ende der Bundesliga-Saison die Luft aus. Die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den VfL Gummersbach mit 30:34 (13:16) und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Miro Schluroff (8), Ellidi Snaer Vidarsson (7), Julian Köster, Teitur Örn Einarsson (je 4) und Milos Vujovic (4/2). Für die Eisenacher erzielten Marko Grgic (13/6), Simone Mengon, Ivan Snajder und Filip Vistorop (je 4) die meisten Tore.

Die Hausherren verschliefen den Start und mussten lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Gummersbach zog über 4:1 (6.) und 7:3 (11.) auf 13:8 (23.) davon. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Thüringer, schafften beim 24:24 (48.) erstmals den Ausgleich, konnten aber in dieser Begegnung kein einziges Mal in Führung gehen. In den letzten fünf Minuten entschieden die Gummersbacher mit einem 4:0-Lauf von 28:28 (55.) auf 28:32 (58.) die Partie zu ihren Gunsten.