Er wollte nur seinen kleinen Hund schützen - doch dann beißt eine unangeleinte Dogge zu. In Bad Blankenburg stirbt ein Chihuahua bei einem Angriff.

Bad Blankenburg - Ein großer Hund hat in Bad Blankenburg in Thüringen einen Mann gebissen und dessen Chihuahua tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste der 62-Jährige anschließend von einem Arzt behandelt werden. Demnach war der Mann am Montagabend mit seinem kleinen Hund spazieren, als eine unangeleinte Dogge ihnen entgegenrannte.

Um den Chihuahua zu schützen, nahm der Mann ihn auf den Arm - dabei wurde er von der Dogge im Bereich der Schulter gebissen. Sie attackierte anschließend mehrfach den kleinen Hund, der noch am Ort starb, wie die Beamten weiter mitteilten.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Ob der Besitzer der Dogge bekannt ist, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Polizei rief Hundehalter dazu auf, ihre Tiere so zu sichern, dass keine Gefahr für Menschen oder andere Tiere entsteht.