Seit 2001 läuft im ZDF die alljährliche Spendengala „Ein Herz für Kinder“. Beim 25. Jubiläum sind wieder viele Stars dabei, um kleinen Menschen in Not zu helfen.

Berlin - Die traditionsreiche ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ feiert am Samstag ihr 25-jähriges Bestehen. Auch beim Sendungsjubiläum erhält Moderator Johannes B. Kerner wieder viel prominente Unterstützung: Gemeinsam mit über 80 Gästen aus Gesellschaft, Sport, Politik und Showbusiness stellt er ab 20.15 Uhr nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelt Spenden für Kinder in Not.

An den Spendentelefonen bei der Liveshow der Hilfsorganisation der „Bild“-Zeitung sitzen unter anderem Dunja Hayali, Katarina Witt, Wladimir Klitschko, Uschi Glas, Sophia Thomalla, Jorge Gonzales, Sandra Maischberger und Hannes Jaenicke.

Aus der Politik unterstützen Bundesaußenminister Johann Wadephul, Vizekanzler Lars Klingbeil, Bundesfamilienministerin Karin Prien und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns. Für Musik sorgen Andrea Berg, Roland Kaiser, Santiano, Sarah Connor und Lang Lang. Die Ehrlich Brothers sollen das Publikum verzaubern.