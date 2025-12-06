Eintracht Frankfurt ist ein Gegner auf Augenhöhe. Ein Erfolg würde RB für die dann noch ausstehenden Partien viel Rückenwind geben.

Leipzig - Auch ohne die verletzten Ridle Baku und Assan Ouédraogo, El Chadaille Bitshiabu und Romulo will RB Leipzig den zweiten Platz in der Bundesliga verteidigen. Dazu ist im Top-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ein voller Erfolg nötig. Dass das kein Selbstläufer wird, zeigt die Statistik: In bislang 21 Spielen gab es sieben RB-Erfolge, sechsmal siegten die Hessen. Nach dem 3:1-Pokalsieg über den 1. FC Magdeburg dürfte RB mit viel Mut ins Spielgehen.