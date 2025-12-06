Das Gotteshaus in der Friedrichshagener Bölschestraße wurde in den vergangenen Jahren saniert. Dabei kam auch ein verborgenes Gemälde zum Vorschein.

Die Wandmalerei wurde nach den Zweiten Weltkrieg übermalt.

Berlin - Besucherinnen und Besucher können ab diesem Wochenende ein bislang verborgenes Altargemälde in der Christophoruskirche in Berlin-Friedrichshagen begutachten. Bei dem Bild handelt es sich um die Darstellung des Abendmahls aus dem Jahr 1903, wie Pfarrer Markus Böttcher mitteilte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Bild demnach überstrichen. Nun wurde es aufwendig wieder freigelegt.

Gottesdienst am Sonntag

Für Sonntag ist ein Gottesdienst (11.00 Uhr) geplant, an dem auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner teilnehmen will.

Die Kirche wurde in den vergangenen Jahren saniert. Unter anderem bekam sie neue Fenster, eine neue Heizung und eine neue Beleuchtung. Gesamtkosten laut Kirche: über 3,7 Millionen Euro.

Der Grundstein für die Kirche wurde im Jahr 1901 gelegt. Im Jahr 1903 wurde sie nach zwei Jahren Bauzeit eingeweiht.