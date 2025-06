Fünf Männer hatte die Polizei Osnabrück verdächtigt, in mehreren Fällen Pflanzenschutzmittel und Werkzeug gestohlen zu haben, nun konnten Hausdurchsuchungen Beweise liefern.

Osnabrück - Die Polizei hat in Osnabrück eine mutmaßliche Diebesbande fassen können, die seit 2023 in mehrere Wohnhäuser, Firmen und Gartencenter eingebrochen war. In fünf Hausdurchsuchungen hatte die Polizei, wie diese mitteilte, Diebesgut im Wert von etwa 100.000 Euro sicherstellen können. Bei ihren Einbrüchen hätte es die Bande stets vor allem auf Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Pflanzenschutzmittel abgesehen.

Werkzeuge und Aufsitzrasenmäher sichergestellt

Bei fünf Verdächtigen fanden dann am Mittwoch Durchsuchungen statt. Dabei fand die Polizei unter anderem Werkzeuge und mehrere Aufsitzrasenmäher. Einige Gegenstände davon waren erst in der Nacht zuvor gestohlen worden.

Von den fünf tatverdächtigen Männern wurden laut Polizei zwei festgenommen, da sie aktuell noch wegen anderer Vergehen gesucht werden. Ein weiterer Mann, den die Polizei verdächtigt hatte, sitzt aktuell im Ausland im Gefängnis. Zwei Männer wurden vorerst wieder freigelassen.