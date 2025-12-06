Statt mit Schokolade und anderen Geschenken gefüllt, warten am Nikolausmorgen nur leere Stiefel auf zwei Jungs in Westerstede. Ein Unbekannter Dieb schlug in der Nacht zu.

Westerstede - Ein Unbekannter hat die Nikolausgeschenke von zwei Jungs aus Westerstede (Landkreis Ammerland) gestohlen. Voller Vorfreude hatten die sieben und zehn Jahre alte Brüder am Freitagabend ihre Stiefel vor den Nebeneingang ihres Wohnhauses gestellt, wie die Polizei mitteilte. Am Nikolausmorgen stellten die Jungs zusammen mit ihrem Vater dann fest, dass jemand die Schokolade sowie zwei kleine Spielzeuge aus den Stiefeln gestohlen hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.