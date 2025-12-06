Ein 43-Jähriger spielt mitten in der Nacht laute Musik in seiner Wohnung in Berlin-Steglitz, die Polizei rückt an. Dann sehen die Beamten den Mann mit einer Waffe am Fenster.

Berlin - Ein Anruf wegen zu lauter Musik ist in Berlin-Steglitz in einem SEK-Einsatz geendet. Polizisten, die in der Nacht zum Samstag wegen des Lärms zur Wohnung eines 43-Jährigen gerufen wurden, sahen diesen dort mit einer Waffe am Fenster, wie die Polizei Berlin mitteilte. Das Spezialeinsatzkommando rückte demnach an und drang in die Wohnung ein. Der 43-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und kam später wieder auf freien Fuß, wie es hieß.

In der Wohnung fanden die Beamten einen Schreckschussrevolver. Außerdem führten sie den Angaben zufolge einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab.