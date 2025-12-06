Trotz großer Rotation gewinnen die Münchner den Südschlager in Stuttgart - am Ende sogar deutlich. Laimer trifft sehenswert, Kane als Joker gleich dreimal. Für den VfB endet eine starke Heim-Serie.

Stuttgart - Traumtorschütze Konrad Laimer und Edeljoker Harry Kane als Dreierpacker haben dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga die nächsten drei Punkte beschert. Der Rekordmeister gewann den Südschlager beim VfB Stuttgart nach einer umkämpften ersten Halbzeit letztlich doch noch klar mit 5:0 (1:0) und feierte den zwölften Sieg im 13. Liga-Spiel der Saison.

Laimer traf in der 11. Minute für die personell stark veränderten Münchner, die ihre Tabellenführung weiter zementierten. Der nach rund einer Stunde eingewechselte Stürmerstar Kane (66./82., Handelfmeter/88.) und Josip Stanisic (78.) legten vor 60.000 Zuschauern nach. Stuttgarts Lorenz Assignon, der den Strafstoß verschuldet hatte, sah die Rote Karte (81.).

Erste Liga-Heimniederlage für den VfB

Wie schon bei den vorangegangenen Pflichtspiel-Erfolgen gegen den FC St. Pauli (3:1) und bei Union Berlin (3:2) ging den Bayern auch diesmal lange nicht alles so leicht von der Hand wie teilweise in dieser Saison bereits gesehen. Doch auch die knifflige Aufgabe beim Pokalsieger lösten sie letztlich souverän - und sammelten so Selbstvertrauen für die nächste Hürde in der Königsklasse.

Für den VfB, der nach der Pause nachließ, war die erste Liga-Heimniederlage der Saison ein Dämpfer im Rennen um die Europapokal-Plätze.

Urbigs lange Schläge sorgen für Gefahr

Beide Trainer rotierten nach ihren DFB-Pokal-Siegen unter der Woche. Bei den Bayern saßen unter anderem Stammtorwart Manuel Neuer, Abwehr-Ass Jonathan Tah und zunächst auch Kane auf der Bank. Es gehe bei der engen Taktung auch um die nötige Frische, erklärte Coach Vincent Kompany. Immerhin steht schon am Dienstag gegen Sporting Lissabon die nächste Partie an - und in der Champions League wollen die Bayern unbedingt direkt ins Achtelfinale.

In Stuttgart erwischten die Münchner den besseren Start - und belohnten sich durch Laimers sehenswerten Treffer früh. Der Österreicher nahm einen von mehreren gefährlichen langen Bällen seines Torhüters Jonas Urbig technisch fein herunter, spielte einen Doppelpass mit Michael Olise und vollstreckte aus kurzer Distanz kunstvoll durch die Beine von VfB-Keeper Alexander Nübel.

Nartey-Treffer vom VAR einkassiert

Die Partie war unterhaltsam, mitunter zerfahren - und phasenweise auch hitzig. Nübel hatte großes Glück, als ihm ein Schuss von Olise durchrutschte, jedoch nicht im Stuttgarter Tor landete (34.). Bei der darauffolgenden Ecke bekam VfB-Stratege Angelo Stiller den Arm von Bayerns Dayot Upamecano ins Gesicht. Spätestens jetzt war im Südschlager richtig Feuer drin.

Die Schwaben arbeiteten am Ausgleich. Der starke Nikolas Nartey traf per Kopf zum vermeintlichen 1:1, das nach langer Überprüfung vom Videoassistenten wegen einer Abseitsstellung aber wieder einkassiert wurde (40.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte VfB-Youngster Chema Andrés den Ball knapp rechts vorbei - ein Stuttgarter Tor wäre inzwischen verdient gewesen.

Kane kommt - und trifft dreifach

Bayerns Offensiv-Wirbel Olise, der sein Können immer wieder aufblitzen ließ, eröffnete den zweiten Durchgang und hämmerte die Kugel nur knapp über den Kasten. Auf der Gegenseite prüfte Stuttgarts Deniz Undav - zuletzt in bestechender Form - Urbig mit einem Schuss von der Strafraumgrenze.

Eine knappe halbe Stunde vor dem Ende hätten die Münchner bei einem Konter auf 2:0 stellen können, Olise und Luis Díaz verdaddelten die Gelegenheit aber. Kurz darauf war's dann so weit: Der für den weitgehend wirkungslosen Nicolas Jackson eingewechselte Kane spazierte ungestört durch das Mittelfeld und traf per Flachschuss ins linke Eck.

Das 15. Liga-Tor des Engländers in dieser Saison war die Entscheidung. Stanisic und erneut Kane - unter anderem nach Assignons Handspiel auf der Linie - schraubten das Ergebnis in die Höhe.