Murwillumbah - „Was ist Satzzeichen?“ rief Reality-Star Sam Dylan bei seiner achten Prüfung in Folge. Wieder musste sich der 33-Jährige im RTL-Dschungelcamp seinen Ängsten stellen. Im Zeiger eines überdimensionalen Weckers konnte er sein Allgemeinwissen unter Beweis stellen - während Kakerlaken, grüne Ameisen und Mehlwürmer über seinen Körper krabbelten.

In einem Ekel-Bett mit Fleischabfällen und den gleichen Krabbeltieren warf Mitcamperin Edith Stehfest dem Reality-Star Wissensfragen rüber: „Ich sage, Sam kann sechs Satzzeichen nennen.“ Zehn von zwölf Sternen waren der Lohn. Der Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ fiel dieses Mal nicht.

Zoff am Kochtopf

Die Frage, wer am Kochtopf das Sagen hat, sorgte schon vor der Prüfung für Unruhe. Musikerin Edith sah sich als einzige in der Lage, Wildschwein-Rippchen richtig zuzubereiten. „Ich kenne mich gut aus mit der Zubereitung von Fleisch, weil ich aus einer großen Familie komme und sowohl meine Omas als auch meine Mama wahnsinnig gute Köchinnen sind.“

Kochbuchautorin und Ex-GZSZ-Star Nina Bott (47) und auch andere Mitcamperinnen sahen das anders und wollten auch ran an den Topf: „Du tust immer so, als hätten alle anderen null Ahnung. Du kennst uns alle überhaupt nicht.“

Playboy und andere Plaudereien

An Tag sieben lernten sich die Camper dann näher kennen. Reality-Star Yeliz Koç erzählte in größerer Runde, dass sie sich für den „Playboy“ ausgezogen habe. Die 31-Jährige ist in der Staffel nicht der einzige „Playboy“-Star, der um die Dschungel-Krone kämpft. Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack sowie Mitcamperin Nina Bott waren in dem Magazin zu sehen, letztere schon drei Mal.

Als ehemaliger Nackt-Dating-Show-Teilnehmer outete sich Schauspieler Timur Ülker. Der 35-Jährige war bei der Show „Adam sucht Eva“ dabei. Ein paar Camper zeigten sich verblüfft über so viel Offenherzigkeit. „Alle reden über mich, weil ich hier mal meinen Arsch zeige und er hat 'ne ganze Show nackt gemacht!“, fasste Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) zusammen.

Hüllenlos in der Öffentlichkeit zu stehen, scheint nicht für alle Dschungelbewohner etwas zu sein. „Nee, das ist nichts für mich“, erklärte Reality-Sternchen Alessia Herren (23). Auch Model Lilly Becker winkte ab. „"Playboy", nein. Ich wurde aber oft gefragt!“