Karlheinz Brandenburg wechselte Jahre nach seiner Erfindung nach Thüringen, wo er das Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie IDMT in Ilmenau leitete. In Halle betrieb er damals eine Firma.

Halle/Ilmenau/MZ. - Es ist kein Moment, in dem der Boden bebt oder ein Blitz der Erkenntnis niederfährt. In einem Labor in Erlangen sitzt der Mathematiker und Elektrotechniker Karlheinz Brandenburg schon länger unter seinen Kopfhörern, aus denen die klare Stimme der Songwriterin Suzanne Vega klingt. „Tom’s Diner“ singt die US-Amerikanerin und Karlheinz Brandenburg hört zu.