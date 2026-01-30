Erfurt - Es herrscht weiterhin Glättegefahr in Thüringen. Der Freitag wird stark bewölkt, lokal kann dazu Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Streckenweise bildet sich dabei auf Straßen und Gehwegen. Die Temperaturen erreichen maximal minus zwei bis plus ein Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert es laut DWD nur stellenweise auf, es bleibt aber trocken - wenn auch teilweise neblig-trüb. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus sechs Grad. Ähnlich geht es am Samstag weiter: Mit vielen Wolken sieht man nur stellenweise die Sonne im Freistaat. Die Höchstwerte liegen bei minus zwei bis plus zwei Grad.

Eiskalt wird auch die Nacht zum Sonntag mit Tiefstwerten von minus vier bis minus sieben Grad. Am Sonntag ist der Himmel wie an den Vortagen bedeckt, zeitweise gibt es Wolkenlücken. Dabei bleibt es kalt mit maximal minus zwei bis plus zwei Grad.