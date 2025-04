Dresden - Die Finanzierung des Deutschlandtickets in Sachsen für 2025 ist beschlossen. Die entsprechende Verordnung verabschiedete das Kabinett bei seiner heutigen Sitzung, wie Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) in Dresden sagte. Der bisherige Finanzierungsmechanismus werde fortgesetzt.

Damit könnten die sächsischen Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket auch in diesem Jahr weiter anbieten, so Kraushaar. „Und ich glaube, das ist gut für die Menschen hier im Freistaat.“ Auch in Sachsen könne das Deutschlandticket mit etwa 540.000 Nutzern in weiten Teilen als Erfolgsmodell gelten.

Freistaat steuert 43 Millionen Euro bei

Der Preis für die bundesweite Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs liegt seit Beginn des Jahres bei 58 Euro im Monat. Wie bereits im vergangenen Jahr sind für die Finanzierung 43 Millionen Euro vom Freistaat vorgesehen. Den Ausgleich für Einnahmeausfälle bei den Verkehrsbetrieben tragen Bund und Länder zu jeweils 50 Prozent, vom Bund kommen daher weitere 43 Millionen Euro hinzu. Die Bundesmittel sind aber bisher nur noch für dieses Jahr gesetzlich festgeschrieben.

CDU, CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag im Bund vereinbart, das Deutschlandticket über 2025 hinaus fortzusetzen. Ab 2029 soll es aber teurer werden, indem der Anteil der Nutzerfinanzierung „schrittweise und sozialverträglich“ erhöht werden soll. Geplant ist zur Aufteilung der Kosten ein fester Schlüssel zwischen Bund, Ländern und Nutzern.