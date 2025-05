Flammen schlagen aus einem Kälberstall im Jerichower Land. Für viele Tiere gibt es keinen Weg hinaus. Sie verenden in dem brennenden Gebäude.

Feuerwehrgroßeinsatz auf einem Milchhof in Tucheim im Jerichower Land. Viele Kälber verendeten in den Flammen.

Tucheim - Beim Brand auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Tucheim bei Genthin (Landkreis Jerichower Land) sind viele Kälber verendet. Die Zahl der toten Tiere liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 100, wie die Polizei mitteilte. Zwei Mitarbeiter des Betriebs hätten zudem eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer war demnach am frühen Vormittag in einem Kälberstall auf dem Milchhof ausgebrochen. Der Grund ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.