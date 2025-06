Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC setzen auch in Zukunft auf Talente aus der eigenen Kaderschmiede. Wie der deutsche Pokalsieger bei einem Pressegespräch verkündete, erhalten mit Außenangreiferin Teresa Ziegenbalg und Mittelblockerin Mette Pfeffer zwei Talente aus dem Nachwuchskader des VC Olympia Dresden ihre ersten Profi-Verträge und unterschreiben jeweils für drei Jahre.

Teresa Ziegenbalg trug bereits in der vergangenen Saison das DSC-Trikot im Rahmen eines Doppelspielrechts und rückte Ende Januar 2025 fest in den Kader der Erstliga-Mannschaft auf. „Für mich war es schon als Kind ein Traum, beim DSC zu spielen. Deshalb ist es für mich jetzt eine Ehre, meinen ersten Vertrag bei meinem Heimatverein zu unterschreiben“, erklärte die 18-Jährige.

Mette Pfeffer durchlief seit 2017 alle Nachwuchsteams am Dresdner Stützpunkt und auch sie stand in der abgelaufenen Saison bereits einige Male im Kader der ersten Mannschaft. „Für mich war es eine sehr leichte Entscheidung, den Vertrag zu unterschreiben, da ich mich schon in der letzten Saison sehr wohl in dem gesamten Umfeld des DSC gefühlt habe. Jetzt freue ich mich auf meine erste Profi-Saison und bin schon aufgeregt, das erste Mal an der Champions League teilzunehmen“, sagte die 19-Jährige.