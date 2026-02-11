Seit mehr als einer Woche wird die 84-jährige Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Der Fall sorgt in den USA für große Aufmerksamkeit. Was bisher bekannt ist.

Der Vermisstenfall Guthrie: Was wir wissen - und was nicht

Tucson - Rund zehn Tage nach dem plötzlichen Verschwinden von Nancy Guthrie fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie weiterhin jede Spur. Nun veröffentlichte die Bundespolizei FBI Fotos und Videomaterial zu einem maskierten Verdächtigen. Und Ermittler durchkämmen die Nachbarschaft und befragen Leute, wie US-Medien berichten. In den Vereinigten Staaten sorgt der Fall für zahlreiche Spekulationen - selbst der Präsident schaltete sich ein. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen

Opfer: Bei der mutmaßlich Entführten handelt es sich um die 84 Jahre alte Nancy Guthrie, Mutter der US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie. Die 54-Jährige ist vor allem als Moderatorin der Sendung „Today“ im Frühstücksfernsehen bekannt. Laut FBI hat Nancy Guthrie Probleme beim Gehen, trägt einen Herzschrittmacher und benötigt täglich Medikamente gegen eine Herzerkrankung.

Letzter Kontakt: Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Januar in Tucson im Bundesstaat Arizona nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war.

Rekonstruktion der Ereignisse: Nach Guthries Rückkehr in ihr Haus am Samstagabend trennte sich nach Erkenntnissen der Ermittler in der Nacht die Türklingel-Kamera vom Netz; wenig später registrierte eine Software eine Person auf dem Grundstück. Guthries Herzschrittmacher war mit ihrem Handy verbunden - Daten zeigten, dass die Verbindung zu ihrem Telefon kurze Zeit später unterbrochen wurde. Am Sonntagvormittag bemerkte die Familie das Verschwinden, kurz darauf wurde der Notruf abgesetzt.

Blut: Im Eingangsbereich des Hauses wurde eine Blutspur von ihr entdeckt.

Lösegeldforderung: Es hat mehrere Erpresserschreiben gegeben, mindestens eines stammte jedoch von einem Trittbrettfahrer, der bereits festgenommen wurde. Guthries drei Kinder hatten sich auf Instagram mit Videobotschaften an den oder die weiterhin unbekannten Entführer gewandt und um Lebenszeichen gebeten. Es wurde auch angedeutet, dass die Familie zu einer Lösegeldzahlung bereit sei. In einer kurzen Videobotschaft sagte Savannah Guthrie, dass ihre Mutter „sehr viel wert“ sei und sie „zahlen werden“. „Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden.“

Tatverdächtige: Eine konkrete Person oder Personengruppe haben die US-Bundespolizei FBI und das lokale Sheriff-Büro nach offiziellen Angaben bislang nicht identifiziert. Am Dienstag veröffentlichte das FBI jedoch erste Fotos und Videos eines Tatverdächtigen. Diese wurden aus Datenresten rekonstruiert, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren. Darauf zu sehen ist eine bewaffnete Person mit einer Gesichtsmaske, die sich an einer Kamera an der Haustür von Guthries Wohnhaus zu schaffen macht.

Hilfe des US-Präsidenten: Donald Trump hat sich in den Fall eingeschaltet und erklärt, er habe mit Savannah Guthrie gesprochen und ihr jegliche Unterstützung der Behörden zugesichert.

Was wir nicht wissen