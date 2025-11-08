Anne Spiegel will Sozialdezernentin in der Region Hannover werden. Die ehemalige rheinland-pfälzische Ministerin und Bundesministerin ist wegen ihrer Rolle in der Ahrtal-Flutkatastrophe umstritten.

Hannover - Rund 50 Menschen haben gegen eine mögliche Wahl von Anne Spiegel, der ehemaligen Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, zur Sozialdezernentin der Region Hannover demonstriert. Die Organisatoren legten am Mittag 135 Kreuze und Grablichter auf den Opernplatz mitten in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Kreuze stehen symbolisch für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021.

Kritiker werfen der Grünen-Politikerin ein Versagen während der Flutkatastrophe mit 135 Todesopfern vor. Nach der Bundestagswahl im September 2021 wurde Spiegel Bundesfamilienministerin. Von diesem Amt trat sie 2022 zurück.

„Mir ist bewusst, dass ich mit Gegenwind starte“, sagte Spiegel Mitte Oktober der „Hannoverschen Allgemeine Zeitung“. Sie sei aber davon überzeugt, dass sie in ihrer neuen Rolle als Sozialdezernentin des Regionalverbands Hannover viel Gutes leisten könne und werde. Ihre Wahl ist für Dienstag geplant.