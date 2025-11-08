Weil ihm sein Nachbar zu laut ist, greift ein Mann in Berlin zu drastischen Mitteln. In der Wohnung des 43-Jährigen findet die Polizei später mehrere Schreckschusswaffen.

Berlin - Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 43-Jähriger in Berlin-Friedrichshain in die Wohnung seines Nachbarn geschossen. Wegen wiederholter Ruhestörungen habe er am Freitagabend zunächst mehrfach gegen die Tür seines Nachbarn geschlagen, teilte die Polizei mit. Durch das entstandene Loch habe er dann in die Wohnung geschossen.

Der 43-jährige Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt im Flur seiner Wohnung, blieb aber unverletzt. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat aus dem Mehrfamilienhaus in der Schreinerstraße, wie es weiter hieß. Einsatzkräfte nahmen ihn in unmittelbarer Nähe fest. Der Mann übergab ihnen seinen Wohnungsschlüssel.

In der Wohnung fanden die Polizisten den Angaben zufolge eine Schreckschusswaffe auf einem Wäscheständer sowie zwei weitere solcher Waffen an anderen Orten. Warum der Tatverdächtige zu so drastischen Mitteln griff, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.