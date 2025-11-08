Im Berliner Osten werden Polizisten zu einer Tankstelle gerufen. Sie nehmen einen 38-Jährigen fest, der gedroht haben soll, andere Menschen anzuzünden. Nach Angaben der Ermittler roch er nach Benzin.

Berlin - Weil er in einer Tankstelle gedroht haben soll, andere Menschen anzuzünden, ist ein Mann in Berlin-Lichtenberg festgenommen worden. Die Ermittler wurden am Freitagabend alarmiert. Sie hätten den 38-Jährigen am Arm aus dem Verkaufsraum gezogen, draußen zu Boden gebracht und fixiert, teilte die Polizei am Samstag mit.

„Bei der Festnahme nahmen die Einsatzkräfte einen starken Benzingeruch am Tatverdächtigen wahr“, hieß es in der Polizeimitteilung. Zudem seien Verletzungen im Halsbereich festgestellt worden. Zum möglichen Motiv des Mannes machten die Ermittler keine Angaben.

Es habe sich herausgestellt, dass der Mann bereits zur Fahndung ausgeschrieben gewesen sei und medizinische Versorgung benötigt habe, teilte die Polizei mit. „Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach Rücksprache mit einem Facharzt stationär in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen wurde.“