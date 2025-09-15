Wie sicher sind E-Autobatterien etwa bei Hitze und anderen Belastungen? Am Lausitzring hat die Dekra ein neues Zentrum für Batterietests in Betrieb genommen.

Klettwitz - Unternehmen der Automobilbranche können die Sicherheit von E-Autobatterien künftig im neuen Testzentrum der Dekra am Lausitzring prüfen lassen. Die Anlage der Sachverständigenorganisation wurde am Nachmittag im südbrandenburgischen Klettwitz feierlich eröffnet. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einer Stärkung der Innovationsregion Lausitz. Das Testzentrum werde einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit moderner Batterietechnologien leisten, sagte der SPD-Politiker.

In dem Batterie-Test-Center können Hersteller ihre Module auch unter Extrembedingungen prüfen lassen. Es werden etwa Fall- und Brandtests gemacht. Die Prüfgesellschaft Dekra hat nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionen-Betrag in das Prüfzentrum investiert. Bis zu 40 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Insgesamt beschäftigt Dekra am wachsenden Standort am Lausitzring rund 290 Menschen.