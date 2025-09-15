Polizeibeamte werden zu einem Einsatz alarmiert und sind mit einem Van in Wilmersdorf unterwegs. Auf einer Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß.

Ein Polizeiauto ist in Berlin in einen Unfall mit mindestens vier Verletzten verwickelt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug sind in Wilmersdorf mindestens vier Menschen verletzt worden, darunter drei Polizeibeamte. Teils seien die Verletzungen schwer, sagte Polizeisprecher Florian Nath am Montagabend an der Unfallstelle.

Nach seinen Worten war der Polizei-Van mit Sonder- und Wegerechten zu einem Einsatz unterwegs, also gegebenenfalls mit Blaulicht oder Martinshorn. An der Kreuzung Konstanzer Straße/Wittelsbacher Straße sei das Einsatzfahrzeug mit einem Auto zusammengestoßen.

Zur Unfallursache sei noch nichts bekannt, sagte Nath. Die Feuerwehr sei mit vielen Kräften vor Ort, die Verletzten würden in Rettungswagen versorgt. Die Konstanzer Straße sei zwischen Zähringer Straße und Brandenburgischer Straße gesperrt. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei sei eingeschaltet.