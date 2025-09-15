Am Samstag empfängt RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. Zwei Leistungsträger können nicht dabei sein.

Leipzig - RB Leipzig muss mindestens im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf seine Leistungsträger Antonio Nusa und Xaver Schlager verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der 20 Jahre alte Norweger beim 1:0-Erfolg am vergangenen Samstag beim FSV Mainz 05 den rechten Unterarm gebrochen. Der Offensivakteur soll an diesem Dienstag operiert werden.

Auch Schlager wird am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlen. Der österreichische Nationalspieler zog sich in Mainz eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Der Mittelfeldspieler war bereits in der 32. Minute ausgewechselt worden. Bei beiden Spielern hänge die Ausfallzeit vom Heilungsverlauf ab, teilten die Leipziger mit.