Polizeibeamte werden zu einem Einsatz alarmiert und sind in Wilmersdorf unterwegs. Auf einer Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß.

Berlin - Bei der Kollision eines Polizeifahrzeugs mit einem Auto sind in Berlin-Wilmersdorf vier Menschen verletzt worden. Drei Polizeibeamte erlitten schwere Verletzungen, auch ein Pkw-Insasse sei verletzt worden, sagte Polizeisprecher Florian Nath am Abend auf der Plattform X.

Nach seinen Worten war das Polizeiauto am späten Nachmittag zu einem Einsatz unterwegs - mit Sonder- und Wegerechten, also gegebenenfalls mit Blaulicht oder Martinshorn. An der Kreuzung Konstanzer Straße/Wittelsbacher Straße sei das Einsatzfahrzeug dann mit dem Pkw zusammengestoßen.

Zur Unfallursache sei noch nichts bekannt, sagte der Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei mit vielen Kräften vor Ort, die Verletzten würden in Rettungswagen versorgt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Konstanzer Straße sei zwischen Zähringer Straße und Brandenburgischer Straße gesperrt. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei werde die Ermittlungen zum Unfallhergang übernehmen.