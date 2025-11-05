Das hatte sich der SC Freiburg anders vorgestellt. Die Abreise nach Frankreich verzögert sich.

Julian Schuster und seine Freiburger konnten nicht wie geplant aus Lahr abfliegen.

Lahr/Nizza - Der Europa-League-Trip des SC Freiburg nach Nizza hat mit Komplikationen begonnen. Wegen technischer Probleme am Flugzeug konnte sich der badische Fußball-Bundesligist nicht wie geplant von Lahr aus auf den Weg nach Frankreich machen und musste Verspätungen in Kauf nehmen. Das teilte ein Sprecher des Clubs mit.

Am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) tritt die Mannschaft von Trainer Julian Schuster bei OGC Nizza an. Das Abschlusstraining hatten die Breisgauer noch vor der Abreise in Freiburg angesetzt.