LIVE:
Europa League Defekt am Flieger: Freiburg mit Verspätung in Nizza
Das hatte sich der SC Freiburg anders vorgestellt. Die Abreise nach Frankreich verzögert sich.
05.11.2025, 18:06
Lahr/Nizza - Der Europa-League-Trip des SC Freiburg nach Nizza hat mit Komplikationen begonnen. Wegen technischer Probleme am Flugzeug konnte sich der badische Fußball-Bundesligist nicht wie geplant von Lahr aus auf den Weg nach Frankreich machen und musste Verspätungen in Kauf nehmen. Das teilte ein Sprecher des Clubs mit.
Am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) tritt die Mannschaft von Trainer Julian Schuster bei OGC Nizza an. Das Abschlusstraining hatten die Breisgauer noch vor der Abreise in Freiburg angesetzt.