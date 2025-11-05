weather heiter
Im Heidekreis Auto prallt gegen Bäume - Fahrer tot

Ein Autofahrer kommt im Heidekreis von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallt gegen zwei Bäume. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Von dpa 05.11.2025, 19:11
Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Schwarmstedt tödlich verunglückt. (Symbolfoto) Julian Stratenschulte/dpa

Schwarmstedt - Ein Autofahrer ist in Schwarmstedt (Heidekreis) mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 53-Jährige auf einem Weg zwischen den Ortsteilen Grindau und Hope nach links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug fuhr gegen zwei Bäume. Die Ursache für den Unfall am Mittag stand zunächst nicht fest. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.