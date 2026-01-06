Es bleibt eisig in Berlin und Brandenburg: Am Dienstag bestimmen Dauerfrost und vereinzelte Schneeschauer das Wetter. Viel wärmer wird es in den kommenden Tagen nicht.

Berlin/Potsdam - Es wird frostig in Berlin und Brandenburg: Die Temperaturen bleiben im Minusbereich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Demnach startet der Tag mit Tiefstwerten zwischen minus sechs und minus neun Grad, im Süden vereinzelt bis minus zwölf Grad. Im Tagesverlauf steigen die Werte zwar etwas an, erreichen aber maximal minus drei bis minus ein Grad. Vereinzelt gibt es Schneeschauer. Auf den Straßen ist Vorsicht geboten, denn Schneematsch oder überfrierende Feuchtigkeit können zu Glätte führen.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf minus fünf bis minus zehn Grad, schneien soll es nicht. Am Mittwoch folgt sonniges Winterwetter ohne Niederschlag und mit nur wenigen Wolken bei maximal minus drei bis null Grad.

Im Westen von Brandenburg fällt in der Nacht zum Donnerstag stellenweise Schnee, dabei kühlt es weiter ab auf minus fünf bis minus zehn Grad. Vor allem im Süden wird es regional noch kälter mit minus zehn bis minus 13 Grad. Der Donnerstag startet heiter, schnell ziehen aber Wolken auf und stellenweise schneit es. Die Temperaturen erreichen minus vier bis null Grad.