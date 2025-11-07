Nach einem milden Freitag zieht in Sachsen-Anhalt dichter Nebel auf. Am Wochenende bleibt es laut Wetterdienst meist grau und trüb – mit nur wenig Sonne.

Magdeburg - Nach teils zähem Nebel am Morgen, zeigt sich das Wetter heute tagsüber freundlich und trocken. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge setzt sich später vielerorts die Sonne durch, die Temperaturen steigen auf milde 8 bis 12 Grad. Zum Abend hin bildet sich jedoch erneut gebietsweise dichter Nebel.

In der Nacht zum Samstag klart es zunächst stellenweise auf, bevor sich wieder Nebel und Hochnebel ausbreiten. Dabei kühlt es auf 3 bis -2 Grad ab, örtlich ist leichter Frost möglich.

Das Wochenende verläuft dann deutlich grauer: Am Samstag hält sich vielerorts dichter Nebel oder Hochnebel, nur vereinzelt kommt am Nachmittag etwas Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 3 bis 7 Grad. Auch am Sonntag bleibt es den Wetterexperten zufolge meist bedeckt und trüb, gebietsweise fällt leichter Sprühregen.

Zum Wochenbeginn setzt sich das trübe Wetter fort – mit vielen Wolken, Nebel und Tageshöchstwerten um 8 bis 10 Grad.