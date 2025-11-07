Ein Auto durchbricht ein Brückengeländer und landet in einem Bach. Zwei junge Männer können sich leicht verletzt aus dem Auto befreien. Die Polizei vermutet ein illegales Rennen.

Rotenburg - Am Donnerstagabend ist ein Auto in Rotenburg (Wümme) durch ein Brückengeländer gebrochen und in die Wiedau, einen Nebenfluss der Wümme, gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam das Auto gegen 23 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Fluss. Der Fahrer und sein Beifahrer, beide Anfang 20, wurden leicht verletzt. Sie konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein illegales Rennen in der Stadt mit einem weiteren Auto handelte. Beide Fahrzeuge, ein Führerschein und die Mobiltelefone der insgesamt vier beteiligten Männer wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.