Erfurt/Gera - „Das geheime Stockwerk“ von Regisseur Norbert Lechner ist beim Kindermedienfestival Goldener Spatz in Erfurt und Gera als bester Langfilm ausgezeichnet worden. Darin reist ein Junge in die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg zurück und freundet sich mit einem jüdischen Mädchen an. Die Kinderjury schrieb in ihrer Begründung, dass „Das geheime Stockwerk“ ein „sehr abwechslungsreicher Fantasyfilm mit Krimiatmosphäre und einer Vielzahl an Informationen über den Nationalsozialismus“ sei.

„Schwieriges Thema kreativ umgesetzt“

Sie würdigte die mutige „Entscheidung, ein solch schwieriges, aber dennoch wichtiges Thema kreativ und fantasievoll zu verfilmen“. Die Geschichte sei ernsthaft, aber dennoch kindgerecht erzählt, wodurch das Thema Nationalsozialismus langsam und verständlich an die Zuschauer herangeführt werde. Mit der Auszeichnung in der Kategorie Langfilm ist auch der mit 1.500 Euro dotierte Sonderpreis des Thüringer Ministerpräsidenten verbunden, den Regisseur Lechner erhielt.

Im Wettbewerb um die Trophäen in Form des Goldenen Spatz-Maskottchen konkurrierten dieses Mal 32 Filme und Serien in sechs Kategorien. Zudem gingen sechs Medienangebote im Wettbewerb „Interaktives & Digitales Storytelling“ ins Rennen. Die Hauptpreise werden traditionell von einer Kinderjury im Alter von 9 bis 13 Jahren vergeben. Die 30 Jurykinder verbringen eine Woche damit, die Wettbewerbsbeiträge zu sichten und zu bewerten. Die Kinder stammten dieses Mal aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol, Liechtenstein, Österreich, Dänemark, Luxemburg und Rumänien

Festivalchefin: „Keine Nische, sondern Kulturgut“

Festivalleiterin Elisabeth Wenk betonte, dass Kindermedien kein Nischenprodukt, sondern ein Kulturgut mit großer Strahlkraft seien. Der „Goldene Spatz“ gilt laut Veranstalter als das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien in Deutschland. Das Festival gilt auch als Branchentreff für Medienexperten. Im kommenden Jahr soll der „Goldene Spatz“ vom 7. bis 13. Juni stattfinden.