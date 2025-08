Die Waldbrandgefahr in Brandenburg wird in den nächsten Tagen wieder etwas größer (Archivbild).

Falkenberg-Höhe - Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt in den kommenden Tagen wieder etwas. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Sonntag und Montag, dass die Gefahr in einigen wenigen Regionen von sehr gering auf gering zunimmt und Dienstag im Landkreis Märkisch-Oderland eine mittelhohe Gefahr herrscht. Am Mittwoch soll im Kreis Märkisch-Oderland nach Prognose des Wetterdienstes stellenweise hohe Gefahr gelten, anderswo soll sie mittelhoch, gering oder sehr gering sein. Am Sonntag galt überall im Land die niedrigste Stufe.

Die Zahl der Waldbrände in Brandenburg war Anfang Juli auf mehr als 200 gestiegen und hatte damit die Gesamtzahl aus dem vergangenen Jahr überschritten. Angesichts von Niederschlägen ging die Gefahr zurück. Brandenburg ist laut dem Landesbetrieb Forst mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung.