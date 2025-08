Düsseldorf - Svenja Müller und Cinja Tillmann müssen ihre Hoffnungen auf die Titelverteidigung bei den Beach-Volleyball-Europameisterschaften in Düsseldorf begraben. Noch hat das in Hamburg trainierende Paar aber die Chance auf einen Podiumsplatz. Müller und Tillmann verloren ihr Halbfinalspiel gegen die überraschend starken Französinnen Clémence Vieira und Aline Chamereau mit 13:21, 16:21.

Die beiden Deutschen treffen am Sonntag im Spiel um Platz drei auf die Spanierinnen Daniela Álvarez/Tania Moreno. Um den Titel spielen die Französinnen gegen die Ukrainerinnen Maryna Hladun und Tetiana Lazarenko.

Ehlers/Wickler scheitern an Olympiasieger

Zuvor waren Nils Ehlers und Clemens Wickler im Viertelfinale ausgeschieden. In der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Paris verlor das ebenfalls in Hamburg trainierende Team gegen die Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig. In einem hochklassigen Match setzten sich die Schweden wie 2024 durch und gewannen mit 21:19, 21:16.

„Der erste Satz war ein sehr hochklassiges Match, wir waren bis zuletzt dran. Wenn wir den gewinnen, kann das Spiel eine ganz andere Wendung nehmen“, sagte Wickler. Er erkannte aber auch die Stärke des Gegners an. „Die Jungs sind nicht umsonst Olympiasieger und stehen eigentlich in jedem Turnier im Halbfinale.“

Ehlers und der an der rechten Schulter lädierte Wickler hielten vor allem im ersten Durchgang gegen die Favoriten hervorragend mit. Die Entscheidung im Düsseldorfer Rochusclub fiel im zweiten Satz, als die zweimaligen Europameister Ahmann und Hellvig auf 17:11 davonzogen. Ehlers/Wickler - im Vorjahr noch EM-Zweite - hatte auf eine erneute Medaille gehofft. Als Dritte hätten sie sich direkt für die Weltmeisterschaften im November im australischen Adelaide qualifiziert.