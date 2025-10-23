Spannender hätte es Martin Schindler kaum machen können. In einem nervenaufreibenden Match schlägt er seinen Rivalen Chisnall - und erreicht in Dortmund erstmals die zweite Runde.

Dortmund - Martin Schindler hat bei der Darts-Europameisterschaft sein Dortmund-Trauma überwunden und zum ersten Mal in der Westfalenhalle die zweite Runde erreicht. Dank einer beeindruckenden Aufholjagd gewann Deutschlands Nummer eins vor knapp 3.000 Zuschauern gegen den Engländer Dave Chisnall mit 6:5 und trifft nun am Samstag auf Ryan Joyce. Der 24. der Weltrangliste hatte sich direkt zum Auftakt gegen Luke Woodhouse durchgesetzt (6:3).

Für den nervenstarken Schindler, der zwischenzeitlich schon 0:3 hinten gelegen hatte, war bei bisher vier Teilnahmen in Dortmund stets in der ersten Runde Schluss. „Mir bedeutet der Sieg natürlich viel, weil ich mir selbst bewiesen habe, dass ich auch bei einem Major in Deutschland meine Leistung abrufen und liefern kann“, sagte er. „Das heute war wichtig und ich darf noch bleiben.“

Mit dem Sieg gegen Chisnall unterstrich der 29-Jährige seine starke Form. Erst kürzlich hatte er als erster Deutscher überhaupt den Sprung unter die besten 16 der Weltrangliste geschafft. In Hildesheim vor einer Woche erreichte er bei der German Darts Championship die dritte Runde.

Zwei weitere Lokalmatadoren im Einsatz

Die beiden weiteren Lokalmatadoren Niko Springer, der es mit dem Niederländer Jermaine Wattimena zu tun bekommt, und Ricardo Pietreczko, der auf Josh Rock trifft, starten erst am Freitag in das Turnier (19.00 Uhr/DAZN und Sport1).

Die bis Sonntag laufende EM gilt als Auftakt der heißen Saisonphase, die die Spieler wieder nach England führt. Nach dem Event in Dortmund folgen der Grand Slam in Wolverhampton und die Players Championship Finals in Minehead. Der Höhepunkt ist die XXL-WM in London zum Abschluss.